Pronostico Ajax-Olympiakos | il colpo esterno per la gloria

L'incontro tra Ajax e Olympiakos, valido per l'ottava giornata della fase a gironi di Champions League, si disputerà mercoledì alle 21. In questa partita si affrontano due squadre alla ricerca di punti importanti per la qualificazione. Di seguito, analizziamo le probabili formazioni e offriamo un pronostico equilibrato per questa sfida. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

Ajax-Olympiakos è una partita dell'ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Da un lato c'è un Ajax che con sei punti fino al momento conquistati è praticamente fuori da ogni lotta, dall'altro l'Olympiakos, invece, con una vittoria sarebbe quasi certo di essere almeno ai playoff. Insomma, ci si gioca una fetta importante della stagione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli olandesi hanno vinto contro il Villarreal in trasferta nell'ultimo turno conquistando la seconda vittoria della manifestazione.

