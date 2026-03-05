Pronostico Wolverhampton-Liverpool | la rivincita è immediata

Il Wolverhampton e il Liverpool si affrontano negli ottavi di finale di FA Cup. La partita si svolge in una fase decisiva del torneo, con le due squadre pronte a sfidarsi sul campo. Sono state annunciate le probabili formazioni e i dettagli su dove seguire l’incontro. La gara promette di essere una sfida importante per entrambe le formazioni.

Sta facendo qualcosa di clamoroso il Wolverhampton. Nelle ultime due uscite ha battuto Aston Villa e Liverpool in campionato ma questo, purtroppo per loro, non basterà ad evitare una retrocessione che è scritta. Ma la vittoria contro il Reds nel mezzo della settimana è stata davvero incredibile. Una sconfitta che ha messo davvero in difficoltà la formazione di Arne Slot, che rimane sesta in classifica sempre a tre punti dalla zona Champions League. Qualche giorno dopo arriva la possibilità per gli ospiti di una rivincita importante, in questa gara di Fa Cup, da dentro o fuori, nella quale i valori dovrebbero venire fuori. Certo, i Wolves sperano di arrivare in fondo perché è l’unico modo di togliersi qualche soddisfazione da qui alla fine dell’anno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

