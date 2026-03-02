Pronostico Pisa-Bologna | la differenza la fa la qualità

Lunedì alle 18:30 si gioca la partita tra Pisa e Bologna, valida per la ventisettesima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio di Pisa e vedrà in campo le formazioni ufficiali, con statistiche aggiornate e informazioni sulle modalità di visione in diretta TV e streaming. La gara rappresenta un'occasione per entrambe le squadre di ottenere punti importanti in campionato.

Pisa-Bologna è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La sconfitta nel derby toscano con la Fiorentina, vinto di misura dalla Viola (1-0), rischia di essere il capolinea delle speranze salvezza del Pisa, ancora inchiodato all'ultimo posto – sempre in coabitazione con il Verona – e con 9 punti da recuperare sulla quartultima. Ai nerazzurri servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo, dunque, per scongiurare la retrocessione. Il nuovo allenatore Oscar Hiljemark, arruolato un mese fa al posto di Alberto...