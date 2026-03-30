Promozione Dozzi e bis di Lenzi | così il Faro piega il Valsetta

Dopo trenta giornate, la Valsanterno si è assicurata la prima posizione nel girone C di Promozione, dominando il campionato con un vantaggio consistente. La squadra ha ottenuto la promozione grazie a due gol di Lenzi e una doppietta di Dozzi in una partita decisiva contro il Valsetta. La partita si è conclusa con il risultato di 3-1, confermando il predominio del Faro nel torneo.

Sono bastate trenta giornate, alla Valsanterno, per aggiudicarsi da autentica corazzata il girone C di Promozione. Grazie al successo per 5-0 centrato sul campo del Masi Torello Voghiera, il team valligiano ha festeggiato la meritata vittoria del campionato con ben quattro giornate di anticipo. E ciò sia per un ruolino incredibile (venti vittorie, otto pareggi e nessuna sconfitta) sia perché, alle sue spalle, le inseguitrici stanno continuando, domenica dopo domenica, a lasciare punti per strada. Anche ieri, dalla seconda alla quinta non ha vinto nessuna. La seconda della classe Centese è stata incredibilmente battuta 1-0, tra le mura... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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