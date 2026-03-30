Pozzuoli rinasce il Trittico Eucaristico di Beltrano | al via il restauro delle opere perdute

A Pozzuoli sono state avviate le operazioni di restauro di due dipinti attribuiti ad Agostino Beltrano, intitolati “Re Davide” e “Melchisedek”. Le opere erano state ritrovate nel 2022 nei depositi del Museo e Real Bosco di Capodimonte, grazie a una scoperta del professor Giuseppe Porzio dell’Università di Napoli L’Orientale. Il progetto mira a recuperare e conservare queste tele, considerate parte di un trittico eucaristico.

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