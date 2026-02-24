Alla Galleria dell' Accademia la mostra temporanea dedicata al restauro al trittico di Spinello Aretino

Il restauro del trittico di Spinello Aretino, che rappresenta la Madonna col Bambino e diversi santi, avviene a causa dell’usura del tempo e dei danni accumulati. La Galleria dell’Accademia espone ora l’opera, dopo un intervento che ha rimosso le crepe e ravvivato i colori originali. La mostra temporanea permette ai visitatori di osservare da vicino i dettagli prima nascosti. La riapertura dell’opera attira un crescente interesse tra gli appassionati d’arte.

Il trittico di Spinello Aretino raffigurante la Madonna col Bambino in trono e quattro angeli fra i santi Paolino vescovo, Giovanni Battista, Andrea, Matteo, e i Profeti Geremia e Mosè nei tondi superiori, torna a splendere nella Galleria dell'Accademia di Firenze, dopo un importante intervento di restauro, avviato nel novembre 2024 e appena concluso, accompagnato da una completa campagna di indagini diagnostiche. I risultati e l'opera saranno al centro di un'esposizione dedicata, allestita nelle sale del primo piano riservate alla pittura fiorentina del Tardo Trecento, visitabile dal 24 febbraio all'11 maggio 2026.