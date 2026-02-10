Harry Potter il nuovo Draco Malfoy anticipa | Vedrete molto di più di quello mostrato nei film

Lox Pratt, il nuovo attore che sostituirà Tom Felton nel ruolo di Draco Malfoy, promette più scena nella serie. In un’intervista, Pratt ha detto che i fan vedranno molto di più rispetto a quanto mostrato nei film, anche a Villa Malfoy. La sua presenza più forte potrebbe cambiare le aspettative di chi segue già la saga.

Lox Pratt, l'attore che eredita il ruolo da Tom Felton, ha svelato una maggiore presenza di scene nella serie anche a Villa Malfoy. La serie televisiva di Harry Potter approfondirà diversi aspetti che la saga cinematografica non ha toccato e i fan dei libri potranno vedere sullo schermo diverse situazioni che non hanno trovato spazio nei film. A parlare di questo aspetto della nuova produzione, è stato Lox Pratt, il nuovo giovanissimo interprete di Draco Malfoy. In particolare, l'attore ha spiegato che lo show racconterà la storia anche dal punto di vista di altri personaggi e non solo Harry. I nuovi dettagli sulla serie Harry Potter Intervistato da 1883 Magazine, Lox Pratt ha spiegato: "I produttori esecutivi Francesca Gardiner e Mark Mylod ne . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

