Dopo ore di ricerche Bibi è stata trovata nei cunicoli

Dopo lunghe ore di ricerche, Bibi è stata trovata e salvata dai vigili del fuoco di San Lazzaro. La cagnolina era dispersa dal pomeriggio di ieri, 22 gennaio, all’interno del Gese di via Jussi, dove sono state avviate le operazioni di ricerca. L’intervento ha portato al ritrovamento e al salvataggio di Bibi, riportando serenità a chi la cercava.

I vigili del fuoco del distaccamento di San Lazzaro hanno tratto in salvo Bibi. Dalle ore 18 di ieri, 22 gennaio, sono partite le ricerca della cagnolina, all'interno del Gese (Gruppo Emiliano Sport Equestri) di via Jussi. Dopo ore di ricerca nei cunicoli e tombamenti nel terreno

