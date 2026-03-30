Pier Silvio e Silvia weekend d’amore a Portofino La foto dei passanti | Si vede che sono innamorati

Durante il fine settimana, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono stati avvistati insieme a Portofino, lontano dagli studi televisivi. Alcuni passanti hanno fotografato la coppia e riferiscono di aver notato un atteggiamento affettuoso tra loro, con testimonianze che descrivono un rapporto evidente di complicità e intimità. La presenza di entrambi nella stessa località è stata documentata da diverse testimonianze e immagini diffuse sui social.

Seduti al bar, al sole, in un momento di normalità che proprio per loro, notoriamente schivi, diventa notizia. Il finesettimana d'amore della conduttrice e dell'amministratore delegato, dopo 25 anni insieme Mentre su Canale 5 andava in onda l’ultima puntata di “Verissimo”, Silvia Toffanin era altrove: lontana dallo studio e vicina a Pier Silvio Berlusconi, per un fine settimana a Portofino. A raccontarlo, più che una dichiarazione ufficiale (che dalla coppia, riservatissima, non arriverebbe mai), sono alcune foto scattate da passanti: la conduttrice e l'amministratore delegato Mediaset seduti al bar, al sole, in un momento di normalità che proprio per loro, notoriamente schivi, diventa notizia. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Pier Silvio e Silvia, weekend d’amore a Portofino. La foto dei passanti: "Si vede che sono innamorati" Articoli correlati Pier Silvio Berlusconi, svolta personale da 20 milioni di euro: nuova vita a PortofinoSvolta privata per Pier Silvio Berlusconi, che nelle ultime settimane è tornato al centro dell’attenzione non solo per le ricorrenti indiscrezioni su... Perché Pier Silvio Berlusconi non sposerà Silvia Toffanin, i motivi svelati agli amiciStanno insieme da venticinque anni, condividono due figli e una vita all’insegna della riservatezza, ma il matrimonio tra Pier Silvio... Approfondimenti e contenuti su Pier Silvio Temi più discussi: Lorenzo Mattia Berlusconi, nuova vittoria sul ring davanti al papà Pier Silvio; Lorenzo Mattia Berlusconi sale sul ring: terzo incontro vinto davanti a papà Pier Silvio; Lorenzo Mattia Berlusconi, il figlio di Pier Silvio stupisce ancora sul ring: altra vittoria a Sanremo sotto gli occhi di papà; Lorenzo Mattia Berlusconi ancora imbattuto nella boxe, abbraccio sul ring tra il pugile e il padre Pier Silvio. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, dove vivono: la villa da sogno a Portofino, il prezzo da capogiroSilvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, è nata il 26 ottobre 1979 (ha 45 anni) a Marostica, in provincia di Vicenza. È cresciuta in una famiglia semplice: mamma Gemma Parison lavora come ... ilmessaggero.it Lorenzo Mattia Berlusconi sale sul ring: terzo incontro vinto davanti a papà Pier SilvioIl ring del Casinò di Sanremo è diventato ancora una volta teatro di una prova di carattere di un giovanissimo boxeur dal cognome che non può passare inosservato. Lorenzo Mattia Berlusconi, figlio di ... ilfattoquotidiano.it Pier Silvio Berlusconi sostiene suo figlio Lorenzo nella passione per la boxe. Il ragazzo ha dimostrato di essere un talento e di aver raggiunto un livello piuttosto alto, tanto da far sognare suo papà - facebook.com facebook Gialappa's Band, semi-conduttori con 40 anni di carriera. "Pier Silvio si sentì tradito, ma Mediaset non ci offriva più nulla" x.com