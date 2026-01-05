Pier Silvio Berlusconi svolta personale da 20 milioni di euro | nuova vita a Portofino
Pier Silvio Berlusconi ha recentemente intrapreso un'importante svolta nella sua vita privata, trasferendosi a Portofino con un investimento di circa 20 milioni di euro. Questa decisione segna un nuovo capitolo personale e familiare, distinguendosi dalle recenti speculazioni pubbliche su eventuali ambizioni politiche. Un cambiamento che riflette una volontà di stabilità e rinnovamento, lontano dai riflettori e dalle tensioni del passato.
Svolta privata per Pier Silvio Berlusconi, che nelle ultime settimane è tornato al centro dell’attenzione non solo per le ricorrenti indiscrezioni su un possibile futuro politico, ma anche per una scelta personale e familiare di grande peso. L’amministratore delegato di Mediaset ha infatti deciso di cambiare casa e avviare una nuova fase della sua vita insieme alla compagna Silvia Toffanin e ai figli Lorenzo e Sofia. L’addio alla storica residenza e il trasferimento a Villa San Sebastiano. Pier Silvio Berlusconi ha lasciato la storica Villa Bonomi Bolchini, residenza di Portofino a lungo associata anche al padre Silvio Berlusconi e occupata in affitto, per trasferirsi in una nuova dimora di proprietà. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
