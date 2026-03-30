In Italia, il numero di giovani che non studiano, non lavorano e non cercano un'occupazione, i cosiddetti Neet, sta diminuendo. Secondo fonti ufficiali, questa riduzione è attribuibile sia agli interventi promossi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sia a un calo della popolazione giovanile dovuto all'inverno demografico. I dati sono stati diffusi nelle ultime settimane e riguardano diverse regioni del paese.

Milano, 30 Marzo 2026 – Un effetto combinato tra l’impatto del Pnrr e il cosiddetto “inverno demografico” sarebbe alla base della flessione del numero dei Neet. Nel terzo trimestre del 2025 il tasso di Neet tra i 15 e i 34 anni scende al 15,1%, in miglioramento rispetto al 17,8% registrato nello stesso periodo del 2024, e in continuità con il trend discendente riscontrato anche nel secondo semestre 2025. Il dato è in parte riconducibile all’impatto positivo del PNRR sull’economia italiana, così come alla riduzione demografica delle nuove generazioni. In termini assoluti, i Neet diminuiscono di circa 313 mila unità, attestandosi a 1 milione e 820 mila giovani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché in Italia stanno calando i Neet (soprattutto fra i giovani)

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