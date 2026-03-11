NEET il problema non sono i giovani

In Italia, il 15,2 per cento dei giovani tra 15 e 29 anni è classificato come NEET, ovvero non in istruzione, formazione o lavoro. Tra questi, quasi due terzi stanno attivamente cercando un impiego. La percentuale rappresenta una realtà che coinvolge una parte significativa della fascia giovanile nel paese.

Articolo. Il 15,2 per cento dei giovani italiani tra i 15 e i 29 anni risulta NEET. Ma quasi due terzi di loro cercano attivamente lavoro. E molti di questi, soprattutto al Sud, lavorano in nero. Chiamarli «inattivi» è un errore C’è un equivoco che attraversa quasi ogni dibattito pubblico sui giovani e il lavoro in Italia: l’idea che NEET significhi «inattivo». Non è così. NEET — acronimo inglese per Not in Education, Employment or Training — indica semplicemente chi non risulta iscritto a un percorso formativo e non è classificato come occupato. Ma all’interno di questa definizione convivono situazioni radicalmente diverse, e la confusione tra NEET e inattività è precisamente il meccanismo attraverso cui una categoria statistica diventa uno strumento di mistificazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

