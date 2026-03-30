Per gli agricoltori di Casalasco un seminario di formazione su agricoltura rigenerativa e decarbonizzazione

Mercoledì 25 marzo si è tenuto presso il Casalasco Innovation Center di Fontanellato un seminario di formazione rivolto agli agricoltori del Gruppo Casalasco. L’evento, intitolato “Pratiche di agricoltura rigenerativa e modelli decisionali per la decarbonizzazione in agricoltura”, rappresenta il primo incontro di questo tipo dedicato a queste tematiche. La sessione si è concentrata sulle pratiche pratiche agricole sostenibili e le strategie per ridurre le emissioni di gas serra nel settore agricolo.

L’evento, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Piacenza, si è tenuto all’Innovation Center di Fontanellato. In apertura, Casalasco ha presentato il suo “P.A.R.Co2”, Programma di Agricoltura Rigenerativa e Decarbonizzazione in agricoltura. Si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, presso il Casalasco Innovation Center di Fontanellato, il 1° Seminario di Formazione su “Pratiche di agricoltura rigenerativa e modelli decisionali per la decarbonizzazione in agricoltura” dedicato agli agricoltori del Gruppo Casalasco. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la facoltà di Scienze agrarie,... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Per gli agricoltori di Casalasco un seminario di formazione su agricoltura rigenerativa e decarbonizzazione Articoli correlati Agricoltura in crisi, Cantalamessa incontra gli agricoltoriGli agricoltori denunciano una crisi strutturale del comparto, aggravata dagli accordi internazionali e dalla concorrenza sleale. Corso base di orticoltura a cura di Deafal