Pensioni 2026 l’editoriale | arriva la proposta di detassare le pensioni

È stato presentato un disegno di legge riguardante le pensioni, firmato dal senatore di un partito politico. La proposta prevede l’introduzione di un’agevolazione fiscale, ovvero la detassazione delle pensioni. La proposta è stata pubblicamente annunciata e ora sarà sottoposta alle procedure parlamentari previste per l’approvazione. La discussione si inserisce nel dibattito politico in vista delle decisioni sulle misure pensionistiche per il 2026.

Il recente disegno di legge sulle pensioni presentato dal senatore Domenico Matera di F.lli d’Italia che sperabilmente arriverà in aula prima dell’autunno e che probabilmente sarà approvato entro il termine della legislatura ci dà un ulteriore spunto per aprire una seria riflessione su un argomento di cui si parla da anni ma che per ovvie ragioni di natura economica non viene mai affrontato seriamente. La proposta di Matera riguarda coloro che una volta raggiunta l’agognata pensione un po’ per ragioni climatiche ma soprattutto per molto più favorevoli tassazioni hanno lasciato il Belpaese e sono andati a vivere all’estero. Questi se iscritti all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero) da più di cinque anni e tornassero a vivere in Italia in piccoli paesi con meno di 3.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it Pensioni 2026, l’editoriale: separare previdenza da assistenzaGli ultimi dati forniti dal tredicesimo report sul sistema previdenziale italiano di Itinerari Previdenziali, autorevolissimo istituto che da anni... Legge di Bilancio 2026 Scopri Cosa Cambia per le Pensioni!