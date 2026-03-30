Pattinaggio artistico su chi deve costruire l’Italia le fondamenta del quadriennio verso le Olimpiadi 2030

Da oasport.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione 2025-2026 di pattinaggio artistico si è conclusa con risultati positivi per la squadra italiana. Durante l’anno, atleti e tecnici hanno partecipato a competizioni nazionali e internazionali, ottenendo piazzamenti e medaglie. La federazione ha annunciato programmi di preparazione in vista delle prossime competizioni olimpiche del 2030, senza specificare date o dettagli sui progetti in corso.

La stagione 2025-2026 di pattinaggio artistico è terminata con non poche soddisfazioni per la Nazionale italiana. La squadra azzurra, lo abbiamo ribadito molteplici volte su queste pagine, è riuscita ad approfittare molto più dei Paesi concorrenti della provvisoria assenza della Russia, raggiungendo risultati a dir poco straordinari tra cui spicca, ovviamente, il bronzo nel Team Event alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ma adesso che è terminato un quadriennio importante, sarà tempo di riprogrammare. E lo scenario, in viste delle Alpi Francesi 2030, si preannuncia molto diverso. Appare evidente che la formazione che abbiamo imparato ad... 🔗 Leggi su Oasport.it

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