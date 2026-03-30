Pattinaggio artistico su chi deve costruire l’Italia le fondamenta del quadriennio verso le Olimpiadi 2030

La stagione 2025-2026 di pattinaggio artistico si è conclusa con risultati positivi per la squadra italiana. Durante l’anno, atleti e tecnici hanno partecipato a competizioni nazionali e internazionali, ottenendo piazzamenti e medaglie. La federazione ha annunciato programmi di preparazione in vista delle prossime competizioni olimpiche del 2030, senza specificare date o dettagli sui progetti in corso.

La stagione 2025-2026 di pattinaggio artistico è terminata con non poche soddisfazioni per la Nazionale italiana. La squadra azzurra, lo abbiamo ribadito molteplici volte su queste pagine, è riuscita ad approfittare molto più dei Paesi concorrenti della provvisoria assenza della Russia, raggiungendo risultati a dir poco straordinari tra cui spicca, ovviamente, il bronzo nel Team Event alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ma adesso che è terminato un quadriennio importante, sarà tempo di riprogrammare. E lo scenario, in viste delle Alpi Francesi 2030, si preannuncia molto diverso. Appare evidente che la formazione che abbiamo imparato ad... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico, su chi deve costruire l’Italia le fondamenta del quadriennio verso le Olimpiadi 2030 Articoli correlati Freestyle, i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi 2030L’Italia non aveva mai conquistato medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali: lo sport che assegna il maggior numero di titoli ai Giochi... Leggi anche: Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026. Tre carte da medaglia? Gala di pattinaggio, Carolina Kostner apre lo show delle stelle Altri aggiornamenti su Pattinaggio artistico Temi più discussi: Campionati del mondo di pattinaggio di figura 2026: programma, orari e dove vedere tutte le stelle in gara a Praga; Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming; Figura, l’Italia per i Mondiali di Praga. Nove gli azzurri presenti - FISG; Pattinaggio artistico, al via i campionati mondiali a Praga: Malinin punta al terzo titolo. Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streamingQuesta settimana si chiuderà ufficialmente la lunga stagione di pattinaggio di figura. Direttamente dalla O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca, si ... oasport.it Ilia Malinin vince i Mondiali 2026 a Praga, il Quad God è risorto: «in un universo alternativo avrei vinto l’oro olimpico ma ora sono davvero io»Quarantatré giorni dopo il disastro olimpico, Ilia Malinin ha riconquistato il trono mondiale a Praga cancellando i fantasmi di quella notte d'inverno a Milano in cui tutto sembrava perduto ... vogue.it Due giornate all'insegna del pattinaggio artistico a Montesilvano: si parte domani, sabato 28 marzo alle 9. Saranno 270 gli atleti provenienti da ogni angolo della regione Il Giornale dell'Adriatico Comune di Montesilvano Accademia Pattinaggio Artistico Giulia - facebook.com facebook