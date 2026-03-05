Un anticiclone sta interessando l’Italia, ma un vortice posizionato sul Mediterraneo occidentale sta causando nuvole e piogge improvvise in Sardegna, Sicilia e nelle zone centrali e meridionali del paese nel corso del fine settimana.

Roma - L’anticiclone domina l’Italia ma un vortice sul Mediterraneo occidentale porterà nubi e piogge su Sardegna, Sicilia e parte del Centro-Sud fino al weekend. La situazione meteo sull’Italia nei prossimi giorni sarà caratterizzata da un apparente equilibrio tra alta pressione e una perturbazione presente sul Mediterraneo occidentale. L’anticiclone continuerà infatti a dominare gran parte dell’Europa centro-meridionale, garantendo in molte zone condizioni di tempo stabile, ma non mancheranno alcune insidie atmosferiche. Tra il Marocco e il Mediterraneo occidentale si è infatti formato un vortice depressionario che, pur rimanendo in parte bloccato dall’anticiclone, riuscirà a inviare correnti debolmente instabili verso il bacino centrale del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Anticiclone inganna l'Italia: vortice sul Mediterraneo porta piogge improvvise nel weekend

