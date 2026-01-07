Per conoscere la storia non si segua Barbero si visitino i musei si ammirino le opere d’arte

Per comprendere appieno la storia, è importante andare oltre le parole e le interpretazioni. Visitare musei, osservare le opere d’arte e studiare le fonti direttamente permette di cogliere le sfumature e i dettagli che rendono unica ogni epoca. Solo attraverso un contatto diretto con i materiali e i luoghi storici si può sviluppare una comprensione autentica e approfondita del passato.

Per conoscere la storia non si segua Barbero, si vada alle fonti, si visitino i musei, si ammirino le opere d'arte. Io per esempio sono andato a vedere "La collezione della Regina Margherita da Napoli a Trani", nel Castello Svevo della città pugliese, di fronte al mare e alla celeberrima Cattedrale. E ho scoperto due opere che valgono due libri, ma che dico due libri, due podcast: un quadro, "Giorno di magro" di Bartolomeo Bezzi (1895), e una scultura, "L'onomastico del nonno" di Costantino Barbella (1901). Bezzi, pittore trentino di cui ignoravo o non ricordavo l'esistenza, con il suo mercato del pesce richiama il tempo cattolicamente felice in cui il venerdì tutti si astenevano dal mangiare carne (oggi siamo in quattro gatti).

