In Sicilia, la tradizione dolciaria artigiana si rinnova durante la Pasqua, periodo in cui il settore raggiunge livelli elevati di produzione. La regione si conferma tra le aree più attive in Italia, con diverse province che si distinguono come poli principali per la creazione di dolci tradizionali. La produzione artigianale si inserisce in un contesto che combina economia e cultura locale.

Oltre 5.200 imprese artigiane su 7 mila attività totali nel settore: nella provincia peloritana 1.040 aziende e una forte incidenza della lavorazione tradizionale secondo Confartigianato In Sicilia la Pasqua si conferma uno dei momenti più rappresentativi della tradizione dolciaria artigiana, con un comparto che unisce economia, identità territoriale e cultura gastronomica. A fotografare il settore è l’Osservatorio Mpi di Confartigianato Sicilia, in vista delle festività 2026. L’Isola conta oltre 7 mila imprese tra pasticcerie e attività del settore dolciario, di cui più di 5.200 artigiane: una quota pari al 73,7% del totale che conferma la forte vocazione manifatturiera locale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Pasqua e artigianato dolciario, Sicilia ai vertici nazionali: Messina tra i principali poli produttivi regionali

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