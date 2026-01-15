Scopri l’offerta di MediaWorld con tutti gli elettrodomestici a zero IVA. Questa promozione permette di acquistare prodotti di qualità a prezzi più vantaggiosi, rendendo più accessibile l’acquisto di elettrodomestici per la casa. Un’opportunità da valutare attentamente, pensata per offrire convenienza e praticità ai consumatori italiani. Approfitta di questa iniziativa online e scegli tra una vasta selezione di prodotti, senza sovrapprezzi fiscali.

Sta suscitando grande interesse tra i consumatori l’iniziativa promozionale di MediaWorld che propone una vasta gamma di elettrodomestici. La promozione, riservata ai titolari della carta MediaWorld CLUB, riguarda soprattutto la categoria dei Grandi Elettrodomestici, ma include anche prodotti per la cucina e il caffè, elettrodomestici da incasso e articoli per la cura della persona. Tra i prodotti più richiesti figurano lavatrici, frigoriferi, forni a microonde e scope elettriche, tutti disponibili con un notevole sconto che corrisponde allo scorporo dell’IVA pari al 18,04% sul prezzo finale al carrello. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Super sconto, tutti gli elettrodomestici a zero IVA: l’offerta online che sta facendo impazzire gli italiani

