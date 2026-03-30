Part-time involontario | la trappola che abbassa stipendi e pensioni delle donne

Sempre più donne scelgono di lavorare part-time, spesso per motivi familiari o di cura, ma questa decisione può portare a conseguenze economiche negative. In molti casi, il lavoro part-time involontario si traduce in salari più bassi rispetto a lavori full-time e può influire negativamente sulla futura pensione. La realtà di questa situazione riguarda soprattutto le donne, che rappresentano una quota significativa di chi svolge questa tipologia di impiego.

Quando una donna dichiara di lavorare part-time (e magari di avere anche figli), nella maggior parte dei casi, purtroppo, non ci si stupisce nemmeno. Sembra quasi essere “scontato” che una donna lavori metà giornata. Ma non è colpa nostra: è un bias inconscio, tramandatoci da un sistema socio-culturale che penalizza e marginalizza il lavoro femminile. Trasformando, così, il lavoro in un vero e proprio part-time involontario per le donne. Vediamo di cosa si tratta nello specifico e quali sono le conseguenze. Vi raccomandiamo. "Non ho lavoro, né soldi": 3 donne che lottano contro la violenza economica. La violenza economica è uno dei modi in cui gli uomini con cui si intrattiene una relazione tossica isolano e rendono deboli le donne: ecco come r. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

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