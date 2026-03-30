La conduttrice e modella Natasha Stefanenko ha annunciato sui social la scomparsa del padre, avvenuta a Mosca. Nell’annuncio, ha scritto:

Personaggi Tv, un grave lutto ha colpito la conduttrice e modella Natasha Stefanenko. Nelle ultime ore, attraverso Instagram, ha comunicato la morte del padre Boris, avvenuta a Mosca, dove l’uomo viveva con la moglie Svetlana. Nel messaggio rivolto al pubblico, Stefanenko ha scritto: “Papà non c’è più.”. Natasha Stefanenko, l’annuncio sui social e la morte del padre Boris. La notizia della scomparsa è stata diffusa direttamente dalla stessa Stefanenko tramite i social, con un testo breve e una serie di immagini a corredo. Il decesso è avvenuto nella capitale russa, città in cui il padre risiedeva da tempo. Boris, ex ingegnere nucleare bielorusso di origini ucraine, era da anni in condizioni di salute compromesse. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Papà, mi hai lasciato”. Gravissimo lutto per la conduttrice tv: l’addio dopo tanta sofferenza (FOTO)

Articoli correlati

Leggi anche: “Papà, mi hai lasciato”. Grave lutto per la conduttrice tv: l’addio dopo tanta sofferenza

“Ci ha lasciato”. Cinema e tv in lutto, addio all’attore: un gesto estremo dopo tanta sofferenzaIl mondo del cinema e della televisione americana perde uno dei suoi volti più riconoscibili.

Una selezione di notizie su Papà mi hai lasciato Gravissimo lutto...

Temi più discussi: Mio padre ha lasciato un vuoto enorme. Quando è morto ero in pizzeria con i colleghi, ho visto il suo volto alla Finale di Sanremo 2026. Era con me: Sal Da Vinci commosso; Lega in lutto per la scomparsa di Bossi, così gli esponenti lodigiani del Carroccio ricordano il loro Senatur; Fermi: Bossi ha dato voce a valori autentici: territorio, comunità, identità; Filomena Mastromarino (Malena): Ho detto addio al porno per stare vicino a mia mamma. Poi le parole sul papà (che non vede da 18 anni).

Le più belle frasi da dedicare per la festa del papàAforismi, frasi celebri, divertenti ed emozionanti per festeggiare il 19 marzo e rendere omaggio ai papà con biglietti e dediche. bimbisaniebelli.it

Festa del papà: le frasi da scrivere sul biglietto che fanno emozionare davveroNon la solita frase copiata: ecco idee semplici, dolci e buffe da scrivere sul biglietto della Festa del papà. nostrofiglio.it

Fedez papà per la terza volta, la migliore amica di Giulia Honegger svela (per errore) il sesso - facebook.com facebook

"Resisti papà" Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono il loro primo mille insieme, con una dedica speciale al papà di Bole x.com