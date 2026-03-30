La conduttrice e modella ha comunicato attraverso i social la scomparsa del padre, con un messaggio breve ma carico di emozioni. La notizia arriva dopo un periodo di sofferenza e di lutto personale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle circostanze del decesso. La perdita rappresenta un momento difficile per la protagonista, che ha scelto di condividere il dolore con i suoi follower.

Un grave lutto colpisce Natasha Stefanenko. La conduttrice tv e modella ha annunciato nelle ultime ore la morte del padre, Boris, con un messaggio essenziale ma carico di dolore pubblicato su Instagram: “Papà non c’è più.”. L’uomo si è spento a Mosca, la città in cui viveva insieme alla moglie Svetlana. Una notizia che ha scosso i fan e che riporta la conduttrice al centro dell’attenzione, questa volta per uno dei momenti più intimi e difficili della sua vita. Il dolore sui social: l’annuncio della conduttrice. Dietro quelle poche parole, condivise con il pubblico, c’è una storia familiare complessa e profonda, segnata da un legame forte nonostante le distanze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Papà, mi hai lasciato”. Grave lutto per la conduttrice tv: l’addio dopo tanta sofferenza

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