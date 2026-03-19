Mi ha lasciato Grave lutto per Antonino Cannavacciuolo | l’addio in pubblico è da lacrime VIDEO

Durante un evento pubblico in cui è stato annunciato come testimonial della linea “Italiamo” di Lidl, Antonino Cannavacciuolo ha condiviso un momento di dolore personale, dichiarando “Mi ha lasciato”. La sua comunicazione è stata accompagnata da lacrime e un forte stato di emozione, suscitando reazioni tra il pubblico presente. Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito riguardo alla situazione o alle circostanze.

Personaggi Tv, Antonino Cannavacciuolo ha reso pubblico un dolore personale durante la presentazione in cui è stato annunciato come testimonial della linea “Italiamo” di Lidl. Nel corso dell’evento, lo chef ha parlato della recente scomparsa di una figura centrale nella sua vita, condividendo alcuni ricordi legati alla propria infanzia. Il riferimento, espresso con parole cariche di emozione, ha riguardato una perdita avvenuta da pochi giorni e ha riportato l’attenzione su un legame familiare che, secondo quanto raccontato, ha inciso profondamente sul suo percorso umano e professionale. Lutto per Antonino Cannavacciuolo: chi è la persona scomparsa. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Mi ha lasciato”. Grave lutto per Antonino Cannavacciuolo: l’addio in pubblico è da lacrime (VIDEO) Articoli correlati Grave lutto per Antonino Cannavacciuolo: l’addio in pubblicoCi sono dolori che riescono a rendere improvvisamente più fragile anche chi, da sempre, appare solido, energico, quasi impossibile da scalfire. “Mi sto innamorando di lei, i suoi occhi sono profondi”: a MasterChef Italia la dichiarazione di Dorella per Antonino Cannavacciuolo – IL VIDEOColpo di scena durante la puntata di “MasterChef Italia”, andata in onda ieri, giovedì 1 gennaio. L’ARRIVO A VILLA CRESPI. ANTONINO CANNAVACCIUOLO PASSA DAL BSMT!