Papà è morto Gravissimo lutto per la conduttrice tv | si è spento per una brutta malattia

La conduttrice ha annunciato la morte del padre, avvenuta nelle ultime ore a causa di una grave malattia. La notizia è stata condivisa pubblicamente dalla stessa protagonista, che ha descritto il momento come uno dei più difficili della sua vita. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto riguardo alle circostanze della scomparsa.

Un grave lutto ha colpito la vita della conduttrice, che nelle ultime ore ha condiviso con il pubblico uno dei momenti più difficili della sua sfera privata. Attraverso il suo profilo Instagram, la modella ha annunciato la scomparsa del padre Boris, venuto a mancare a Mosca, città in cui viveva insieme alla moglie Svetlana. Un messaggio breve, essenziale ma carico di emozione ha accompagnato la notizia: “Papà non c’è più.”. Dietro quelle poche parole si cela una storia familiare profonda, fatta di legami intensi e di una lunga vicinanza nonostante le distanze. Boris, ex ingegnere nucleare bielorusso di origini ucraine, da tempo era costretto su una sedia a rotelle a causa di una malattia degenerativa che ne aveva progressivamente minato le condizioni di salute. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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