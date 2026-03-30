Oscar 2026 | emozione ed arte?

La cerimonia degli Oscar 2026 si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles, dove saranno consegnati i premi nelle varie categorie. L’evento attira ogni anno l’attenzione di pubblico e media, con numerosi ospiti e presentazioni previste. La consegna dei riconoscimenti rappresenta un momento clou della stagione cinematografica, con nomi noti e film selezionati che sfileranno sul palco.

Cerimonia degli Oscar 2026. Come ogni anno c’è sempre molta attesa per l’assegnazione degli ambiti premi al Dolby Teather di Los Angeles. Quest’anno molti attori per impegni personali e per ragioni legate alla guerra, hanno disertato la manifestazione. Ma l’evento c’è stato ugualmente. Finalmente ce l’ha fatta Paul Thomas Anderson. Dopo numerose candidature al premio come migliore Regista, è riuscito a conquistare la statuetta. Con il suo “Una battaglia dopo l’altra”. Gli attori che vi hanno recitato, come Leonardo di Caprio, Sean Penn, Benicio del Toro, hanno ulteriormente impreziosito l’opera. Papabile per la Vittoria. Rendendola papabile per la vittoria. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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