L'astrologo Branko ha pubblicato l'oroscopo settimanale per il periodo dal 30 marzo al 5 aprile, includendo una classifica dei segni zodiacali. Secondo le sue previsioni, Venere abbandona l’Ariete e questo cambiamento influisce sui vari segni. In particolare, si segnala che il Toro si presenta come il segno più forte della settimana, mentre l’Ariete potrebbe essere interessato da effetti meno favorevoli.

Secondo l’oroscopo di Branko della settimana dal 30 marzo al 5 aprile, i nati sotto il segno del Toro vivono una fase di grande fascino grazie a Venere, dovendo solo gestire piccoli dubbi con la meditazione e aprendosi a incontri speciali con Bilancia o Pesci. I Gemelli godono di un fine settimana romantico e di un plenilunio favorevole, ma devono evitare conflitti familiari all'inizio della settimana. I nativi del Cancro, infine, sono invitati a riposare e a staccare la spina per poi beneficiare di un calo dello stress lavorativo e di una forte carica passionale. Ariete – Secondo le previsioni astrologiche di Branko, sei nel pieno del tuo momento d'oro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo settimanale di Branko dal 30 marzo al 5 aprile e classifica per tutti i segni: Venere molla l’Ariete e rende quasi invincibile il Toro

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