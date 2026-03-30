Tra una chiacchiera informale e una rapida consultazione online, alcune persone mostrano inclinazioni politiche che si avvicinano alle posizioni di un partito di destra. In particolare, tre segni zodiacali sono più frequentemente associati a questa tendenza, secondo alcune analisi astrologiche. Questi individui tendono a manifestare certi atteggiamenti e opinioni senza esprimerli esplicitamente, lasciando trasparire una certa inclinazione politica.

C’è un momento, tra una discussione al bar e una scrollata distratta sui social, in cui anche chi non crede all’oroscopo si concede un sorriso: e se davvero i segni zodiacali avessero un orientamento politico? Non nel senso ideologico, ovviamente, ma come inclinazione caratteriale, come postura davanti al mondo. Perché poi, a ben vedere, la politica è fatta anche di temperamenti: c’è chi cerca ordine, chi comando, chi identità. E lì, più che i programmi, contano le attitudini. E allora il gioco funziona proprio così: prendere alcune caratteristiche psicologiche tipiche e immaginare come si tradurrebbero nella vita pubblica. Non è scienza, non è statistica, ma è sorprendentemente verosimile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Oroscopo politico, i tre segni più meloniani: quando le stelle virano a destra senza dirlo

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