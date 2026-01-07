Oroscopo Paolo Fox i segni più fortunati del 2026 | ecco chi sarà baciato dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il 2026 indica i segni più fortunati dell’anno, analizzando le previsioni in ambito lavoro, amore e fortuna. In attesa dei consueti grafici e delle stelline, questa classifica offre uno sguardo attento alle influenze astrali che potrebbero caratterizzare il prossimo anno. Un aggiornamento utile per chi desidera conoscere le opportunità e le sfide che le stelle riservano ai vari segni zodiacali.

A pochi giorni dalla pubblicazione dei tradizionali grafici su lavoro, amore e fortuna, accompagnati dalle ormai celebri stelline segno per segno, Paolo Fox è tornato sotto i riflettori con una nuova classifica destinata a far discutere. Ospite di Alberto Matano nello studio de La Vita in Diretta, su Rai Uno, l'astrologo più popolare d'Italia ha svelato quali saranno i cinque segni zodiacali più fortunati del 2026, spiegando nel dettaglio anche le prospettive di chi resterà fuori dalla top five. Secondo Paolo Fox, il 2026 sarà un anno di svolta, segnato da movimenti planetari importanti che cambieranno il destino di molti segni.

