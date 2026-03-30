Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 30 Marzo al 5 Aprile 2026

La settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 segna il passaggio dalla fine di marzo all'inizio di aprile, portando con sé un clima di cambiamento e rinnovamento. In questo periodo si registrano transiti planetari che influenzano vari aspetti della vita quotidiana, mentre si avvicina la Pasqua, simbolo di rinascita e trasformazione. Le energie di questa settimana si concentrano sulla nuova stagione che sta iniziando.

Transiti della settimana dal 30 Marzo al 5 Aprile La settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile 2026 accompagna la primavera verso la Pasqua e porta con sé energie di rinascita. Un forte clima di rinnovamento attraversa il cielo astrologico: il Sole in Ariete spinge all’azione, Venere entra in Toro e invita a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 26 Maggio al 1 Giugno 2025. Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 2 al 8 Giugno 2025. Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 9 al 15 Giugno 2025. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 30 marzo al 5 aprile sull’amore: Acquario, occhio alle spese e ai falsi mitiSecondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 30 marzo al 5 aprile, i nati sotto il segno dell’Acquario devono evitare decisioni affrettate in... L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 30 marzo al 5 aprile 2026) per tutti i segniOroscopo Paolo Fox della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 30 marzo al 5 aprile 2026) di Paolo Fox?... Oroscopo della Settimana - dal 23 al 29 Marzo 2026