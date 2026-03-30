Dal 30 marzo al 5 aprile, l'astrologo Paolo Fox ha pubblicato l'oroscopo settimanale dedicato all'amore. Tra i segni più interessati, l'Acquario, che dovrà prestare attenzione alle spese e ai falsi miti. La previsione si concentra sulle dinamiche sentimentali di questa settimana, senza approfondimenti su altri aspetti della vita o motivazioni sottostanti.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 30 marzo al 5 aprile, i nati sotto il segno dell’Acquario devono evitare decisioni affrettate in amore e gestire lo stress lavorativo per non minare l'intesa di coppia. I Pesci godono di un fascino irresistibile che favorisce nuovi incontri, mentre chi vive una crisi di coppia può contare sulla solidità dei sentimenti per superarla. Infine, i nativi della Vergine sono invitati a cogliere incontri casuali e a non permettere alle preoccupazioni economiche o alla pignoleria di rovinare l'armonia con il partner. Ariete – Se sei single, fai tesoro delle emozioni provate a marzo e sfrutta la spinta di aprile per trasformare un’amicizia in qualcosa di più solido. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 30 marzo al 5 aprile sull’amore: Acquario, occhio alle spese e ai falsi miti

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