oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026

Nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, si segnala il ritorno di un'attrice nota per il suo ruolo in una popolare serie televisiva. L'attrice, conosciuta per aver interpretato un personaggio centrale in una fiction spagnola trasmessa su Canale 5, sarà nuovamente in onda con un nuovo progetto, una serie remake di uno spettacolo prodotto in Italia e trasmesso su Rai1.

ARIETE – Megan Montaner torna su Canale 5. Megan Montaner, l’indimenticata Pepa de Il Segreto, torna su Canale 5 con la serie Entre Tierras, remake spagnolo de La Sposa, fiction di Rai1 con Serena Rossi. Un grande ritorno, dunque, per la Montaner sull’ammiraglia Mediaset. E un grande ritorno sarà quello di una luna favorevole nel vostro segno questa settimana. Ciò comporterà alcuni picchi positivi sia per quanto riguarda l’amore che il lavoro. Giorno fortunato: mercoledì. Quel giorno, infatti, potreste fare il salto di qualità professionale che state attendendo da tanto, troppo tempo. Se siete in cerca di un lavoro, invece, è il momento giusto per ottenere finalmente qualcosa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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