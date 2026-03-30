Nel mercato dell’oro nella zona aretina, sono state già chiuse circa ottanta aziende. I mercati finanziari mostrano segni di instabilità e oscillano in modo evidente. La situazione appare molto critica, con segnali di difficoltà diffusi tra le imprese e le attività del settore. La crisi sembra aver colpito duramente l’intera filiera, consolidando un quadro di grande incertezza.

Qui la faccenda s’è fatta proprio brutta. Una bufera che un lascia scampo a nessuno. Nel mondo dell’oro aretino si respira aria pesante, e c’è chi già parla di blocco totale di certi mercati. La Confindustria Federorafi, con in testa Maria Cristina Squarcialupi, l’ha detta chiara: se la guerra nel Golfo tira avanti, c’è il rischio che verso certi posti un si venda più nulla. E chi lavora quasi solo con Dubai, da un giorno all’altro, si ritrova col fatturato azzerato. Sparito. Come fumo. E intanto i problemi s’ammucchiano: dazi americani, tasse nuove dalla Turchia, bollette che tornano a salire e, sopra tutto, il prezzo dell’oro e degli altri metalli che fa su e giù come una giostra impazzita. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oro in burrasca nera: già chiuse ottanta ditte, e i mercati traballano che pare la fine

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