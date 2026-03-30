Il Comune di Genova ha deciso di prorogare l’ordinanza anti-alcol, che era in scadenza il 31 marzo 2026, con una nuova ordinanza firmata dalla sindaca Silvia Salis. La misura prevede divieti, limiti di orario e zone specifiche dove è vietato consumare alcol. Sono previste multe per chi viola le restrizioni stabilite.

Firmata dalla sindaca Salis, sarà in vigore anche per tutto il periodo estivo fino al 30 settembre. Previste sanzioni fino a 500 euro Il Comune di Genova, con apposita ordinanza firmata dalla sindaca Silvia Salis, ha prorogato l'ordinanza anti-alcol in scadenza il 31 marzo 2026. Sarà valida dal mese di aprile e poi per tutta l'estate, fino al 30 settembre 2026. Ecco cosa prevede. In tutto il territorio comunale, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, è vietata la detenzione e il consumo di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e metallo. Vietato inoltre il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in aree pubbliche o aperte al pubblico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Ordinanza anti alcol confermata: divieti, zone, orari e multe

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