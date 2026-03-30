Omicidio in Vendita Tv8 | trama e spiegazione del film 2023

Omicidio in Vendita film Tv8. Omicidio in Vendita film Tv8 del 2023. La storia parla in breve di Violet, una donna che lavora come agente immobiliare insieme alle sue due migliori amiche, Laney e Savannah. Quando Laney muore, in circostanze misteriose, Violet inizia ad indagare. Il film è ispirato a casi reali, tra cui quello dell’agente immobiliare Beverly Carter, uccisa nel 2014 A seguire, la trama di Omicidio in Vendita e il finale del film. Omicidio in Vendita trama completa. Violet Becker (interpretata da Caitlin Clark) è un’agente immobiliare che lavora con le sue amiche Laney e Tess nella pittoresca Carmel-by-the-Sea, California. Tutto cambia quando Laney viene trovata morta durante un open house in una villa di lusso. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

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