Ricordi Rubati, il film trasmesso su Tv8 nel 2023 e diretto da Panta Mosleh, racconta la vicenda di Mallory, una donna senza memoria che cerca di ricostruire il suo passato. La protagonista si rende conto di aver dimenticato dettagli importanti quando una sconosciuta, chiamata Samantha, si avvicina a suo figlio e rivela segreti che cambiano tutto. Il film si concentra sui misteri che emergono man mano che Mallory cerca di ricordare.

Ricordi Rubati film Tv8. Ricordi Rubati film Tv8 del 2023 è diretto da Panta Mosleh. La storia segue Mallory, una donna che ha perso la memoria, che inizia a scoprire segreti oscuri da quando una sconosciuta di nome Samantha si è avvicinata suo figlio. Il cast include Tammin Sursok, Nathanael Vass, Shay Galor, Vincent Ross e altri attori che elencheremo di seguito. La pellicola riprende il genere del quasi omonimo thriller Ricordi oscuri. A seguire, la trama di Ricordi Rubati e la spiegazione finale del film Tv8. Ricordi Rubati trama completa. La vita di Mallory viene sconvolta dopo che il suo giovane figlio, Billy, è attratto da Samantha, una strana donna che gli parla sussurrando nella palestra di arrampicata locale. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

© Spettacoloitaliano.it - Ricordi Rubati Tv8: trama e spiegazione finale del film 2023

Stasera su Tv8 va in onda Il sapore dei ricordi, il film del 2022 che porta in scena emozioni e tradizioni natalizie.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.