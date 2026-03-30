Oh ma che succede a Castiglioni? Tra sudiciume e casino la sicurezza è sparita

Nelle strade di Castiglioni si registrano problemi di ordine pubblico e degrado, con segnalazioni di sporcizia e confusione. Un comunicato del movimento Rinascimento Castiglionese solleva dubbi sulla reale condizione di sicurezza e decoro, invitando a osservare la situazione direttamente nelle ore di domenica mattina. La questione riguarda principalmente la presenza di disordine e la gestione del decoro urbano nella zona.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato Rinascimento Castiglionese Oh gente, qui si parla tanto di sicurezza e decoro. ma poi basta fasse un giro la domenica mattina per capì come stanno davvero le cose. Altro che paese lindo e controllato: il centro storico e mezzo paese paiono passati da una guerra. Dal Piazzale Garibaldi giù fino al Pallaio, passando per la Badiola e Piazza della Collegiata, è sempre la solita storia: bottiglie spaccate, cartacce, robaccia buttata ovunque, segni di serate andate bell’e fuori controllo. E i giardini? Lasciamo perde. roba che uno ci pensa due volte a portacci i citti. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Oh, ma che succede a Castiglioni? Tra sudiciume e casino, la sicurezza è sparita” Articoli correlati ‘Non succede, ma se succede...’. Sicurezza e futuro per l’EuropaRiparte domani la rassegna ‘Racconti sotto l’ulivo’ dell’Ego’ Lounge in collaborazione con il ‘Consorzio Eventi Editoriali’. Casinò Non AAMS che Pagano Subito in Italia – I migliori siti casino con prelievo immediato a Febbraio 2026Questo contenuto è riservato esclusivamente a utenti che non risultano residenti in Italia.