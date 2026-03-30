Un missile americano ha colpito recentemente una scuola elementare in Iran, causando la morte di 21 persone, tra cui diversi bambini. Le autorità statunitensi hanno dichiarato che non vengono rivolti attacchi contro civili. In precedenza, un altro attacco aveva provocato la morte di 175 persone, quasi tutte minori, in una scuola di Minab.

Il bombardamento americano della scuola elementare di Minab, in Iran, nel quale sono morte 175 persone, quasi tutte bambini, non è stato l’unico. Mentre gli abitanti della cittadina iraniana assistevano alla strage statunitense, centinaia di chilometri più a sud, a Lamerd, se ne stava consumando un’altra molto simile che ha causato almeno 21 morti. Lo rivela un’inchiesta del New York Times che, attraverso un’analisi visiva condotta da esperti, è riuscito a stabilire come un’arma che presenta le caratteristiche di un missile balistico di nuova concezione e di fabbricazione americana abbia colpito una palestra e una scuola elementare... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non solo Minab, missile americano colpì un’altra scuola elementare in Iran: 21 morti. Usa: “Non spariamo sui civili”

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