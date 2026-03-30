In vista della nuova stagione, tre attaccanti si preparano a tornare in campo con maggiore impiego, due di loro già noti nel massimo campionato italiano e un terzo in arrivo da un altro club. La loro presenza è stata confermata nei programmi della squadra, che punta a rafforzare l’attacco. La decisione riguarda anche il ruolo di tecnico, che ha scelto di affidarsi a queste pedine per migliorare le prestazioni.

Messi al centro del progetto dai nuovi tecnici, tre attaccanti della Serie A si apprestano a vivere un finale di Fantacampionato Gazzetta in crescendo. Tra questi c'è chi ha già dimostrato di essere completamente rinato, chi ha ritrovato subito una maglia da titolare dopo una sola presenza dal 1' in quattro mesi e un giocatore arrivato nel mercato invernale che ha immediatamente giovato della fiducia del neoallenatore. Ecco, nello specifico, di chi si tratta. L'attaccante che maggiormente sta facendo la felicità dei propri fantallenatori, dopo un inizio di stagione a dir poco altalenante, è Duvan Zapata (fantamedia 6,4). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuovo tecnico, maggiore impiego... al fanta: i tre attaccanti in rampa di rilancio

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