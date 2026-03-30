Una famiglia del Kentucky ha vissuto con la pelle di colore blu per più di cento anni, attirando l’attenzione di medici e scienziati che non riuscivano a spiegare questa condizione. Le persone coinvolte non erano alieni o provenienti da un altro pianeta, ma semplicemente membri di una stessa famiglia che condividevano questa caratteristica particolare. La vicenda si è protratta nel tempo, senza che ci fossero alterazioni significative o interventi medici che ne modificassero l’aspetto.

Non creature atterrate da un pianeta lontano, ma persone reali del Kentucky: per oltre un secolo la famiglia Fugate ha vissuto con la pelle blu, lasciando senza parole medici e scienziati. Questa condizione, nota come metaemoglobinemia, era dovuta a un disturbo genetico del sangue che riduceva la capacità di trasportare ossigeno, conferendo ai tessuti un aspetto cianotico. La storia, che inizia nel 1820 con Martin Fugate, si è tramandata per generazioni a causa dell’isolamento geografico della zona, rendendo i “Fugate blu” un caso clinico unico al mondo. Tutto ebbe inizio quando Martin Fugate, un immigrato francese, si stabilì vicino a Hazard, nel Kentucky, e sposò Elizabeth Smith. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non erano alieni, ma una famiglia del Kentucky: la storia vera delle persone dalla pelle blu

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