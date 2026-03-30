La Settimana Santa si svolge su sette giorni, dal Giovedì al Venerdì, e ricorda i momenti finali della vita di Gesù. Durante questo periodo si susseguono vari riti e processioni che coprono le fasi dall’ingresso a Gerusalemme alla crocifissione. Ogni giorno prevede celebrazioni specifiche e tradizioni che si ripetono da secoli in diverse comunità religiose.

La Settimana Santa è il periodo di sette giorni che commemora l’epilogo della vita terrena di Gesù, scandendo il passaggio dalla gloria dell’ingresso a Gerusalemme al dramma della crocifissione, fino alla gioia della Pasqua. Questo arco temporale, la cui istituzione è stata sancita nel IV secolo, rappresenta il cuore pulsante della fede cristiana e segue un calcolo astronomico preciso legato alla prima luna piena di primavera. Durante questa settimana, la liturgia trasforma il racconto evangelico in riti collettivi che coinvolgono milioni di persone in tutto il mondo attraverso simboli, silenzi e processioni millenarie. Conosciuta nella... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non è solo tradizione: perché la Settimana Santa dura 7 giorni e l’incredibile verità sui riti dal Giovedì al Venerdì

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