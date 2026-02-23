Mutui | tassi al 3,47% rate più leggere e vantaggi per i giovani

Il calo dei tassi di interesse, che si attestano al 3,47%, ha portato a rate più leggere per i mutui e ha favorito in particolare i giovani. L’Associazione Bancaria Italiana segnala che questa diminuzione rende più accessibile il credito, incentivando nuove richieste di prestiti. Le banche offrono condizioni più vantaggiose, spingendo molti a considerare l’acquisto della prima casa o a rinegoziare i loro mutui. Questa tendenza influisce direttamente sul mercato immobiliare.

Tassi sotto il 3,5%: cosa cambia per i mutui e chi ne beneficia. Il rapporto dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) fotografa un mercato dei mutui in evoluzione: i tassi di interesse medi si attestano intorno al 3,47%, in calo rispetto agli anni scorsi. sta valutando l’acquisto di una casa, questo significa rate più leggere e un risparmio che, nel tempo, può arrivare a migliaia di euro. Ma non tutti i mutui sono uguali: ecco cosa cambia per i giovani, opta per il tasso fisso e preferisce il variabile. Un mercato in stabilizzazione. Dopo anni di rialzi, i tassi di interesse stanno finalmente stabilizzandosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tassi sotto il 3,5%, cosa cambia per i mutui: simulazioni importi delle rateIl calo dei tassi sotto il 3,5% ha ridotto le rate dei mutui, spingendo molti italiani a rivedere le proprie scelte finanziarie.

Mutui più costosi, credito in crescita: l’economia italiana sfida l’aumento dei tassi d’interesse.Nonostante i tassi sui mutui salgano, la richiesta di prestiti in Italia continua a crescere.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: ABI: tassi dei mutui sotto il 3,5%; Prestiti, non si ferma la crescita: +1,9% a gennaio. Tassi sui mutui in risalita; Le offerte mutuo seconda casa a febbraio 2026; Mutui in Toscana per comprare casa, si ferma la discesa dei tassi. Il fisso al 3,4%, in aumento rispetto a 12 mesi fa.

Tassi sotto il 3,5%, cosa cambia per i mutui: simulazioni importi delle ratePrestiti in crescita e tassi medi al 3,47% per l’acquisto di abitazioni. Le simulazioni delle rate. Ecco come cambiano i costi dei mutui ... quifinanza.it

Mutui, a gennaio tasso fisso al 3,43% in Piemonte: +42 euro al mese su un mutuo da 140mila. Ad Asti le richieste più basse della regioneIl variabile resta più conveniente al 2,65%, con un risparmio di 55 euro al mese. In provincia di Asti importo medio richiesto di 111.231 euro e durata media di 22 anni, la più breve del Piemonte ... lavocediasti.it

#Istat, nel secondo trimestre 2025 boom di mutui ipotecari in regione, +38,6%. La spinta del taglio dei tassi Bce. #IoSeguoTgr x.com