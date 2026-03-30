Mundys ha integrato la sostenibilità nelle sue strategie industriali, trasformando l'innovazione verde in un elemento centrale per la crescita aziendale. Negli ultimi anni, l'azienda ha adottato pratiche che puntano a valorizzare il rispetto ambientale come parte integrante delle attività operative. Questa evoluzione riflette un cambiamento nelle priorità, con la sostenibilità che diventa un elemento fondamentale per l'azienda.

L'innovazione verde non è più un'opzione, ma il motore delle strategie industriali di Mundys, che negli ultimi anni ha trasformato la sostenibilità in una leva concreta di sviluppo. Dal potenziamento delle energie rinnovabili all'efficienza energetica, fino alla gestione avanzata delle infrastrutture aeroportuali e autostradali, il gruppo sta dimostrando come crescita economica e responsabilità ambientale possano andare di pari passo. Dal 2019 a oggi Mundys ha ridotto del 43% le emissioni dirette di CO2, avvicinandosi al traguardo della riduzione del 50% entro il 2030 e all'obiettivo Net Zero al 2040. Un risultato che... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mundys, quando la sostenibilità diventa valore

Articoli correlati

Green marketing e rischi legali: quando la sostenibilità diventa una trappola per le aziendeSebbene puntare su concetti come la sostenibilità sia una mossa vincente per le vendite, dal punto di vista normativo espone le aziende a controlli...

Leggi anche: ’Impresa, . Cultura e valore della Sostenibilità’

Altri aggiornamenti su Mundys quando la sostenibilità diventa...

Discussioni sull' argomento Mundys, cambio al vertice: Alessandro Benetton prende il timone, Mangoni resta alla guida operativa; Mundys per l’ambiente | emissioni ridotte del 43%.

Mundys, quando la sostenibilità diventa valoreIl gruppo ha tagliato il 43% delle emissioni e utilizza il 53% di energia da fonti rinnovabili ... msn.com

Dall'asilo aziendale al volontariato. La sostenibilità secondo MundysLa parola sostenibilità per Mundys va oltre la lotta attiva al cambiamento climatico ma guarda a un ambiente più ampio. Al centro della strategia del Gruppo e delle sue controllate c'è una visione ... ilgiornale.it

DAL 2019 a oggi, Mundys – attivo nel settore delle infrastrutture, lavora nella gestione di concessioni autostradali e aeroportuali... Leggi l'articolo #Mundys - facebook.com facebook

Alessandro #Benetton nuovo presidente di #Mundys, l’ad Mangoni riconfermato. Tutti i nomi x.com