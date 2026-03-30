Da oggi, la stazione di Fino Mornasco rientra nell’operazione Strade Sicure, con l’arrivo dei militari dell’Esercito che si uniscono alle forze dell’ordine per aumentare i controlli nelle zone considerate sensibili del territorio. Questa presenza si aggiunge a un aumento generale di controlli e vigilanza nelle aree pubbliche della zona.

Il sottosegretario: “Presidio contro furti e spaccio”. Attivo da oggi il servizio di Strade Sicure nello scalo ferroviario Più controlli e presenza costante nelle aree sensibili del territorio. Da oggi anche la stazione di Fino Mornasco rientra tra i punti presidiati dall’operazione Strade Sicure, con l’arrivo dei militari dell’Esercito a supporto delle forze dell’ordine. “Alla crescente domanda di sicurezza del territorio lariano rispondiamo con un presidio concreto – ha spiegato Molteni –. I militari, in sinergia con le altre forze dell’ordine, saranno impegnati soprattutto nel contrasto ai reati predatori e allo spaccio di droga”. Le stazioni ferroviarie restano infatti tra i punti più delicati, frequentati ogni giorno da pendolari, studenti e lavoratori. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Molteni: “Più sicurezza alla stazione di Fino Mornasco”, arrivano i militari

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