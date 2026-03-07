Rapina al Lidl di Fino Mornasco la Filcams Cgil | La sicurezza non è un articolo in promozione

Martedì 3 marzo alle 12.30 si è verificata una rapina nel supermercato Lidl di Fino Mornasco. La Filcams Cgil Como ha commentato l’accaduto sottolineando che la sicurezza nei negozi non può essere considerata un optional. La richiesta riguarda interventi strutturali per migliorare la protezione dei lavoratori e dei clienti nei punti vendita.

Dopo la rapina avvenuta martedì 3 marzo alle 12.30 al punto vendita Lidl di Fino Mornasco, anche la Filcams Cgil Como interviene chiedendo interventi strutturali per garantire la sicurezza nei supermercati e nei luoghi di lavoro. All'indomani della rapina era intervenuta la Uiltucs, ora prende posizione anche il sindacato di via Italia Libera. Il sindacato sottolinea la necessità di misure stabili e continuative, che non siano limitate alla gestione dell’emergenza ma diventino parte dell’organizzazione ordinaria dei punti vendita. Secondo quanto comunicato ai lavoratori, l’azienda avrebbe deciso di riattivare per i prossimi quindici giorni il cosiddetto “servizio cortesia” per l’intera fascia oraria di apertura al pubblico. 🔗 Leggi su Quicomo.it

