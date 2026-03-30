Il sindaco di Malo ha ricevuto un biglietto minatorio lasciato sul parabrezza della sua auto, contenente una frase minacciosa rivolta a un esponente politico di una determinata formazione. La comunicazione include un messaggio che invita a saltare in aria con l'auto, e le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare gli autori di questa intimidazione.

Moreno Marsetti, sindaco di Malo, è stato vittima di una grave intimidazione, tramite un biglietto posto sulla sua auto nel quale si minacciava di farlo saltare in aria, un gesto che sarebbe legato alla sua linea dura contro le baby gang locali. Il mondo della politica, da Salvini a Fontana, ha espresso piena solidarietà. Marsetti ha sporto denuncia confermando di voler proseguire la sua battaglia. Minacce di morte al sindaco di Malo Un’inquietante bigliettino ha scosso la comunità di Malo, nell’alto Vicentino, colpendo direttamente il primo cittadino Moreno Marsetti, figura di spicco della Lega e primo sindaco di religione islamica eletto in Italia, che ha ritrovato sul cruscotto della propria vettura un foglietto dal contenuto inequivocabile: “Ti facciamo saltare in aria l’auto con te dentro”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minacce di morte al sindaco di Malo Moreno Marsetti, biglietto contro il leghista: "Salti in aria con l'auto"

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