Modena Salvini come Aldo Moro | minacce di morte al leghista
A Modena, sulla serranda della sede della Lega sono state trovate scritte con minacce di morte, tra cui
" Salvini come Moro ". È la scritta, accompagnata da una 'A' cerchiata, simbolo del movimento anarchico, comparsa sulla serranda della sede della Lega a Modena. L'immagine è stata pubblicata sui social dallo stesso vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, con una citazione di Paolo Borsellino: "Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola". " Avanti per gli Italiani, a testa alta! ", ha aggiunto Salvini. Solidarietà bipartisan a Matteo Salvini. "Desidero esprimere la mia solidarietà e la mia vicinanza al vicepremier Matteo Salvini per le minacce apparse sulla sede modenese della Lega, che richiamano una delle pagine più drammatiche della nostra storia repubblicana, come il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
