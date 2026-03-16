Una tempesta di neve intensa ha colpito il Midwest orientale degli Stati Uniti, coprendo con oltre 60 centimetri di neve le aree dal Wisconsin centrale alla penisola superiore del Michigan. La perturbazione ha provocato problemi ai trasporti, bloccando molte strade, e ha lasciato senza corrente elettrica numerosi cittadini nella regione. La perturbazione ha interessato un ampio territorio causando disagi diffusi.

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nel Midwest orientale degli Stati Uniti. Un’area dal Wisconsin centrale alla penisola superiore del Michigan ha visto cadere più di 60 centimetri di neve con conseguenti disagi per i cittadini e i collegamenti stradali. Secondo PowerOutage.us, domenica più di 210.000 utenti in sei stati dei Grandi Laghi sono rimasti senza elettricità. Alcuni hanno avuto origine venerdì, quando le raffiche nella regione hanno raggiunto i 137 km. Interruzioni diffuse sono state segnalate anche in alcune parti della Pennsylvania e dell’ Arkansas. Il National Weather Service che ha avvertito una linea di forti tempeste con venti dannosi avrebbe attraversato gran parte degli Stati Uniti orientali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, tempesta di neve nel Midwest: disagi ai trasporti e cittadini senza corrente elettrica

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