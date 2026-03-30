Meteo | Previsioni per martedì 31 marzo

Per martedì 31 marzo, le previsioni indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi a Modena senza possibilità di pioggia. La temperatura massima prevista è di 14°C, mentre quella più bassa sarà di 6°C. Lo zero termico si aggirerà intorno ai 1277 metri. La giornata si svolgerà con condizioni di tempo stabile e temperature moderatamente fresche.

A Modena cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1277m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla pianura romagnola cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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