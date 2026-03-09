Meteo | Previsioni per martedì 10 marzo

Per martedì 10 marzo, le previsioni indicano a Modena una giornata con condizioni meteo variabili. La mattina sarà caratterizzata da nuvole, ma nel pomeriggio il cielo si schiarirà, offrendo maggiore luminosità. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

A Modena domani giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2004m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata;... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

