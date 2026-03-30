Meteo a Messina tempo instabile fino a Pasqua | si intensificano le piogge

Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa sta causando condizioni di tempo instabile a Messina e in tutta la Sicilia. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalle prime ore di martedì, con un aumento delle piogge che si intensificheranno fino a Pasqua. L'ufficio meteorologico ha confermato l'arrivo di questa perturbazione che interesserà la regione nei prossimi giorni.

L'analisi dell'esperto Lorenzo Badellino offre un quadro fino a ridosso della festività, con possibilità di rovesci e temporali non solo nel messinese ma anche in tutta la Sicilia Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa determinerà un ulteriore peggioramento dalle prime ore di martedì sulla Sicilia - dichiara l'esperto di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino - con l’intensificazione di piogge e rovesci anche temporaleschi, soprattutto sui settori settentrionali dell’isola. Contemporaneamente si approfondirà un vortice depressionario sull’estremo Sud Italia, intorno a cui ruoterà una perturbazione che insisterà per diversi giorni.... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Meteo, a Messina tempo instabile fino a Pasqua: si intensificano le piogge Articoli correlati Meteo, tempo instabile a Messina e in tutta la Sicilia: previste piogge e ventiUna serie di impulsi instabili di provenienza occidentale raggiungerà la Sicilia nel corso della settimana, dando luogo a frequenti piogge. Meteo, tempo instabile a Messina e in tutta la Sicilia: previste piogge e ventoUna serie di impulsi instabili di provenienza occidentale raggiungerà la Sicilia nel corso della settimana, dando luogo a frequenti piogge.